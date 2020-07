Führung : Ferienprogramm: Fledermaus-Safari in Kell am See

Foto: Trierischer Volksfreund/Günther Desch

Hermeskeil/Kell am See Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet in den Sommerferiehn spannende Naturerlebnisprogramme für Kinder ab 8 Jahren an. Am Freitag, 17. Juli, 21 bis 23.30 Uhr, geht es im Rahmen des Ferienprogramms mit der Naturpark-Referentin Ulla Petto-Spies auf eine abenteuerliche Suche nach den fliegenden Kobolden der Nacht in Kell am See.

Die Teilnehmenden können die spektakulären Flüge beobachten, mit Ultraschalldetektoren die Rufe der Fledermäuse erleben und viel über das geheimnisvolle Leben der nachtaktiven Säugetiere erfahren. Als Ausrüstung wird eine Taschenlampe empfohlen.

Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.