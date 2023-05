Großer Umbau läuft Was Sabrina Stüber mit ihrer Naturscheune in Reinsfeld vorhat – und wer alles davon profitieren soll

Reinsfeld · Die Naturscheune in der Renusstraße wird unterm Dach mit neuem gastronomischem Angebot ausgebaut. Was die Inhaberin des Bioladens dort künftig anbieten will und welche Bedeutung das Projekt für den Ort haben könnte.

19.05.2023, 07:02 Uhr

Von Herbert Thormeyer

Noch ist es etwas mühsam, unters Dach in der Reinsfelder Renusstraße 5 zu kommen. An dieser Adresse gibt es seit September 2021 die Naturscheune von Sabrina Stüber, ein Geschäft, das ausschließlich auf regionale Bioprodukte setzt. Für dieses Jahr hat die Inhaberin allerdings große Erweiterungspläne. Hier geht es zur Bilderstrecke: Naturscheune Reinsfeld wird ausgebaut