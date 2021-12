Natur : 30 Jahre fast ungestört – warum nun Bäume im Naturwaldreservat bei Mandern gefällt werden

Abgestorbene Bäume bleiben in Naturwaldreservaten wie dem Himbeerberg einfach liegen. Totholz bietet einer großen Zahl von Tieren und Pflanzen als Nist-, Entwicklungs-, Nahrungs- oder Überwinterungshabitat. Foto: TV/Steffen Wersin

Saarburg/Mandern Eigentlich soll der Mensch nicht in die Entwicklung von Naturwaldreservaten eingreifen. Beim Reservat Himbeerberg bei Mandern muss das Forstamt Saarburg allerdings eine Ausnahme machen. Was das mit der B 407 zu tun hat und was das Reservat ausmacht.