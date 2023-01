Bildung : Neuer Fachbereich Kunst an der Integrierten Gesamtschule

Neuer Fachbereich Kunst an der Integrierten Gesamtschule

Hermeskeil (red) Ein eigener und großer Fachbereich, nur für die Kunst. Das war der Wunsch der Schulgemeinschaft der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hermeskeil, die entlang der Unterrichtsfächer „Bildende Kunst“ in Mittel- und Oberstufe sowie „Leben mit Kunst“ im Wahlpflichtfach einen schulischen Schwerpunkt setzt.

Durch die Schulorganisation in der Mittelstufe, in der das Wahlpflichtfach „Leben mit Kunst“ den Stellenwert eines Hauptfaches einnimmt, wird somit möglich, die eigenen Leistungen und Abschlüsse durch dieses Fach und die hier eingebrachten Fähigkeiten zu verbessern bzw. schwächere Leistungen, zum Beispiel in der Fremdsprache auszugleichen.