Der Platz reicht nicht mehr Grundschule Tawern wird neu gebaut – das ist geplant

Die Grundschule in Tawern ist in die Jahre gekommen, 110 Kinder und zehn Lehrkräfte sind in dem über 60 Jahre alten Bau im Ortszentrum an der Kapellenstraße räumlich an ihre Grenzen gekommen. Mittlerweile stehen mehrere Container als Ausweich-Klassenräume am Rande des Schulhofes.