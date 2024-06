39 neue Baugrundstücke Spatenstich für das Neubaugebiet „Auf der Langfuhr“ in Zerf – Das erwartet künftige Bauherren

Zerf · Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt die Erschließung des Neubaugebietes Auf der Langfuhr in Zerf. Was macht es für Bauwillige so interessant?

02.06.2024 , 10:30 Uhr

Platz für neue Zerfer Bürger: Michael Haupenthal, Stefan Rosch, Rainer Hansen, Bruno Thiel, Thomas Keyser, Edgar Mohsmann, und Gunnar Platz (von links) beim Spatenstich fürs Zerfer Neubaugebiet „Auf der Langfuhr“. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer