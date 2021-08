Teures Loch an der Obemosel : Hängepartie für Neubaugebiet nach Einsturz von Grundstück in Wellen

Dieses Baugrundstück im Neubaugebiet Unter dem Farsterweg in Wellen ist bei einem Starkregen eingestürzt. Noch ist unklar, wie es mit der Entwicklung der Grundstücke weitergeht. Foto: TV/Christian Kremer

Wellen Die zuständigen Behörden suchen nach der Ursache für den Einsturz eines Baugrundstücks in einem privaten Neubaugebiet in Wellen. Die Ortsgemeinde will die Verkehrssicherungspflicht für die Zufahrtsstraße erst übernehmen, wenn der Boden sicher ist.

Von Christian Kremer

Wegen Starkregens ist am 15. Juli ein Baugrundstück im Neubaugebiet Unter dem Farsterweg in Wellen eingestürzt. Das Pikante: Das Grundstück liegt auf dem ehemaligen Betriebsgelände der örtlichen Bergbaufirma – möglicherweise über stillgelegten Stolleneingängen, die nicht richtig abgesichert wurden. Weder die Ursachen des Einsturzes sind gefunden, noch weiß jemand, wie es mit dem fast fertig erschlossenen Neubaugebiet weitergeht. Fest steht jedoch, dass die potenziellen Bauherren wohl erst loslegen können, wenn die Ortsgemeinde und die Behörden von der Standsicherheit des Geländes überzeugt sind.

Info Vorgeschlagene Maßnahmen zur Sicherung In der „Geotechnischen Beurteilung“ der Porr Design & Engineering GmbH vom 6. Juli 2016 werden mehrere Maßnahmen zur Sicherung des Baugrunds im Gebiet Unter dem Farsterweg vorgeschlagen. Eine gezielte Untergrundstabilisierung setzt demnach voraus, die Stolleneingänge zunächst zu erfassen. Sind die Eingänge erfasst, müssten diese „mittels eines Injektionsschirms gezielt abgedichtet“ werden, heißt es in der Untersuchung. „Das unmittelbar vor und über den Stolleneingängen befindliche Bodenmaterial wird durch Einpressen von Zementsuspensionen stabilisiert“, lautet ein weiterer Vorschlag. Das Fazit: Eine dauerhaft standsichere, tragsichere und gebrauchstaugliche Bebauung der untersuchten Grundstücksparzelle mit Einfamilien- und Doppelhäusern könne durch Bau einer „30 Zentimeter starken, elastisch gebetteten Stahlbetonplatte gewährleistet werden“.

Was die Fachbehörde sagt

Federführende Kontrollbehörde in dieser vertrackten Situation ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord. Auf TV-Anfrage erklärt ein Sprecher der Behörde: „In der Sache hat am 23. Juli ein Ortstermin stattgefunden, an dem auch das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) teilgenommen hat. Die eigenmächtige Verfüllung wurde eingestellt. Der Tagesbruch wurde durch eine Absperrung gesichert.“ Mit der Verfüllung spielt der Sprecher darauf an, dass kurz nach dem Einsturz des Grundstücks ein Betonmischer vor Ort war, um Material in das Loch zu kippen. Beton mutmaßten die Wellener. Es sei Füma gewesen, ein selbstverdichtender, fließfähiger Baustoff, erklärte die verantwortliche Wellener Immobiliengesellschaft mbH.

Aus Sicht der SGD-Fachleute war das nicht der richtige Weg, mit dem Problem umzugehen. Den Verfüll-Stopp habe die SGD Nord am 22. Juli gegenüber der Wellener Immobilien GmbH verfügt. „Eine geplante weitere Erkundung soll neue Erkenntnisse bringen“, erklärt der Behördensprecher weiter. Die Details würden mit dem LGB abgestimmt.

Das Loch klafft direkt vor einer Böschung am Rand dieses Baugrundstücks in Wellen auf. Foto: TV/Christian Kremer

Wie die Gemeinde reagiert

Bis die Ursachen für den Einsturz und die notwendigen Schritte geklärt sind, geht es mit der Entwicklung des Neubaugebiets wohl nicht weiter. Warum das vorerst nicht geplant ist, erklärt der Rechtsbeistand der Ortsgemeinde in einem 19-seitigen Schreiben an die Albert Weil AG. Diese hat die Wellener Immobiliengesellschaft mbH Anfang 2020 von der TKDZ/Porr AG übernommen und die Erschließung der Baugebiete beauftragt.

Der Anwalt verweist auf Gutachten von 2016, die nicht nur die Festigkeit des Bodens anzweifeln, sondern auch konkrete Schritte zur Absicherung des Baugrunds vorschlagen (siehe Info). Dass diese Schritte in die Wege geleitet worden sind, stellt die Ortsgemeinde in Frage. Der Gemeinde-Anwalt geht in dem Schreiben sogar davon aus, dass trotz der darunter befindlichen Stolleneingänge lediglich etwa ein Viertel der im Geltungsbereich des Bebauungsplans Unter dem Farsterweg gelegenen Grundstücksfläche überhaupt untersucht worden sei.

Erwähnt wird auch, dass das Schadensereignis vom 15. Juli nicht das erste dieser Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Unter dem Farsterweg gewesen sei. „Im April 2016 tat sich unweit der jetzigen Einbruchstelle ebenfalls nach starken Regenfällen unvermittelt ein größerer Krater auf, der damals auf Ihre Veranlassung hin von oben mit einer bis heute unbekannten Masse – vermutlich Schotter oder ein betonähnliches Gemisch - befüllt wurde.“ Diese „Methode der Schadensbeseitigung stand schon damals nicht in Einklang mit den Vorgaben, die in dem Bericht der Porr Design & Engineering GmbH vom 7. September 2016 vorgegeben wurden“, heißt es weiter in dem Schreiben.

Die Schlussfolgerung der Gemeinde: „Eine Straßenanlage, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden soll, kann nicht verkehrssicher und damit auch nicht abnahmereif sein, wenn und solange die durch Tatsachen erhärtete Besorgnis besteht, dass der Straßenkörper zukünftig ganz oder in Teilen in Kratern versinkt und Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen in diesen Kratern zu Tode kommen.“

Wie der Investor vorgeht

Dass es ein Problem gibt, ist auch der Albert Weil AG klar. Von einem möglichen Rechtsstreit möchte diese aber nicht sprechen. Im Gespräch mit dem TV erklärt AG-Vorstand Stefan Jung-Diefenbach, dass ihm die Gutachten bekannt gewesen seien. Er fragt: „Wie können wir das Problem lösen?“

Die Albert Weil AG hat die Wellener Immobiliengesellschaft und deren 36 Grundstücke in den Wellener Neubaugebieten „Unter dem Farsterweg“ und „Im Sonnenhang“ am 29. Januar 2020 von der Porr AG, Eigentümerin des örtlichen Bergbaubetriebs TKDZ GmbH, gekauft. Laut Jung-Diefenbach wurden die Baugrundstücke im Schnitt für 340 Euro pro Quadratmeter verkauft. Geld ist bisher nicht geflossen. Das wäre erst fällig, sobald die Ortsgemeinde die Erschließung abgenommen hat.

Der Vorstand der Albert Weil AG versichert, dass auch die Käufer der Grundstücke Bescheid wissen über die Gutachten zu den problematischen Bodenverhältnissen. Und Jung-Diefenbach betont auch: „Wir wollen Leib und Leben sichern und nichts einstürzen lassen.“

Die Pressesprecherin der Albert Weil AG, Christine Schäfer, erklärt: „Wir haben in den vergangenen Tagen Kontakt zu den Käufern aufgenommen. Weiterhin ist eine erste Kontaktaufnahme mit Fachfirmen zur ergänzenden Erkundung der beiden Baugebiete erfolgt.“ Mit dem LGB sei das Unternehmen ebenfalls in Kontakt. Und: „Zum Anwaltsschreiben werden wir uns nicht äußern.“