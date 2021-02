Dorfentwicklung : Platz zum Bauen und neuer Treff

Platz für 45 Neubauten: In Oberzerf können in naher Zukunft Bauherren ihren Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen. Der Planetnwurf zeigt eine von drei möglichen Erschließungsvarianten, über die der Gemeinderat am 18. Februar abstimmen soll. Repro: Herbert Thormeyer Foto: Herbert Thormeyer