Infrastruktur : Neuer Platz auf dem Wadel

Schillingen Schillingen hat die Interessen künftiger Bauherren wie die von Eigentümern älterer Häuser im Blick.

Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 685 800 Euro 2020 und 125 500 Euro 2021 geplant. Enthalten in 2020 sind vorsorglich hoch angesetzte 80 000 Euro für die weitere Sanierung der Hirtenweg-Stützmauer.

Zum Minus der Ergebnishaushalte 2021/21 wies Franzen auf enthaltene vorsorgliche Abschreibungen hin. Ohne sie hätte die „bewusst vorsichtig“ planende Gemeinde „noch Geld in der Kasse“. Martin Alten, hauptamtlicher Erster Beigeordneter der VG, bekräftigte, eine Gemeinde dieser Größe müsse investieren, was in Schillingen „ordentlich und maßvoll“ geschehe. Die Verabschiedung des Haushaltsplans verband der Rat mit einem von Wolfgang Schäfer angeregten Appell an Kreis und VG. Angesichts finanzieller Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie sollten Umlagesätze möglichst gesenkt werden.