Freizeit : Neue Angebote im Johanneshaus und im Kloster

Hermeskeil Das neue Programmheft für das Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus (MGH) Johanneshaus ist da. Es enthält neben Angeboten der Katholischen Erwachsenenbildung auch Veranstaltungen im Klösterchen.

Neu im Programm sind Angebote zur Stressbewältigung. Fortgeführt werden der Frühschoppen am Sonntag sowie Aerobic und griechischer Tanz am Montag. Dienstags kann man bei Hockergymnastik sitzend gut in Bewegung kommen. Das offene Singen am Mittwochvormittag ist zum festen Bestandteil geworden. Donnerstags treffen sich Frauen alle zwei Wochen nachmittags zum Stricken und Erzählen. Die meisten Veranstaltungen sind offene Angebote, zu denen man jederzeit dazukommen kann. Bei den Kursen gibt es meist noch offene Plätze.