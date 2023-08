Neue Veranstaltungsreihe „Das ist wie Urlaub ohne Gepäck“ – Sommerausstellung im „Kunstgut“ in Longen

Longen · Elf Künstler, ein historisches Ambiente, Köstlichkeiten aus Küche und Keller – das alles erwartet Besucher am kommenden Wochenende in einem ehemaligen Weingut in Longen bei Schweich.

24.08.2023, 10:08 Uhr

Das ehemalige Weingut bei Schweich ist mit seinem historischen Ambiente der perfekte Austragungsort für die zweitägige Sommerausstellung. Foto: Monika Traut-Bonato

Von Monika Traut-Bonato

Nele Sottmanns „Kunstgut in Longen“ (Landkreis Trier-Saarburg) bietet Künstlern nun bereits zum zweiten Mal Raum in dem pittoresken Innenhof mit seinen Sitzmöglichkeiten und der großen Winzerscheune. Im letzten Jahr stellten zwölf Künstler im Rahmen der Aktion „ Kunst am Fluß“, veranstaltet von “Faszination Mosel“, dort aus. Sottmann liebt es, Kunst zu zeigen und Künstlern die Möglichkeit zum Austausch zu geben. „Das bereitet mir eine immense Freude“.