Kommunalpolitik : Neue Bauplätze stehen für neues Führungsteam in Serrig im Fokus

Serrig Das Führungsteam in Serrig ist komplett und hat erste Ziele abgesteckt. Auch ein Problem mit dem Schwerlastverkehr will der Ortschef angehen.

Drei statt bislang zwei Beigeordnete hat die Ortsgemeinde Serrig neuerdings. Das beschloss der neue Gemeinderat schon in seiner ersten Sitzung Ende Juni. Der dritte Stellvertreter von Ortsbügermeister Karl-Heinz Pinter (Freie Bürgerliste Serrig) konnte allerdings erst in Sitzung Nummer zwei gewählt werden, weil zunächst die Satzungsänderung in Kraft treten musste. Einstimmig wurde nun Ulf Milanese (SPD) vom Ortsgremium ausgewählt. Für Milanese, der sein Ratsmandat abgab, rückte Jörg Hurth in den Gemeinderat nach.