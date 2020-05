Friedhöfe : Neue Bestattungsart auf Osburger Friedhof

Osburg (red) Ab Ende Mai ist in Osburg die Bestattung in einem Urnenrasengrab mit zentralem Denkmal/Gemeinschaftsbaum möglich. In den vergangenen Wochen wurde das neue Grabfeld hergerichtet. Die Urnenbestattung erfolgt in einer Rasenfläche um einen Gemeinschaftsbaum.



Der Name des Verstorbenen wird an den Granit-Palisaden angebracht. Nach Beschluss im Osburger Gemeinderat und Veröffentlichung der neuen Friedhofs- sowie der neuen Friedhofsgebührensatzung kann diese Möglichkeit der Bestattung genutzt werden. Zudem sind in der neuen Friedhofssatzung in Verbindung mit der vorgenannten Bestattungsform anonyme Bestattungen in Osburg möglich.