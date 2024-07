Ab Ende Juli Neue Linien und Baustellen: Das ändert sich im Busverkehr rund um Hermeskeil

Busgäste im Raum Hermeskeil brauchen in den kommenden Wochen sicherlich gute Nerven. Denn es stehen einige Änderungen bei Linien, Strecken und Fahrzeiten bevor, die es in sich haben. Darauf weist der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) in einer aktuellen Pressemitteilung hin. Hintergrund sind einerseits mehrere große Straßenbaustellen im Hochwald. Andererseits bringt auch das neue Liniennetz im Hunsrück einige Veränderungen mit sich.