Bildung : Die Realschule plus in Kell am See erhält neue Container

Zu den acht bestehenden Containern an der Realschule plus sollen im kommenden Schuljahr 2022/2023 weitere hinzukommen. Foto: TV/Marion Maier

Kell am See Die Zahl der Schüler in der Realschule plus in Kell steigt stetig. Zum nächsten Schuljahr bekommt die Einrichtung deshalb weitere Container. Wie viele es werden und was die Schulleitung von ihnen hält.