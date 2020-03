Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Corona-Teststationen in Saarburg und Ehrang

Und nun bitte still halten! Der Arzt Ruwen Zell demonstriert noch vor dem Öffnen der Saarburger Fieberambulanz, wie Menschen dort aus dem Fenster heraus getestet werden. Foto: TV/Marion Maier

Saarburg/Konz/Trier/Hermeskeil. In Saarburg können Menschen, die befürchten, sich mit Covid-19 angesteckt zu haben, in einer Fieberambulanz beim Krankenhaus einen Test machen lassen. Eine Überweisung vom Hausarzt ist dafür erforderlich. Beim Ärzteteam in Trier-Ehrang läuft die Sache anders.

Um 15 Uhr am Donnerstagnachmittag soll die neue Corona-Teststation in Saarburg in der psychiatrischen Tagesklinik öffnen. Eine Viertelstunde vorher heißt es: „Achtung! Alle auf ihre Posten. Der erste Patient kommt.“ Das Team steht bereit – flexibel und schnell.

Und genauso hatte das Saarburger Kreiskrankenhaus diese sogenannte Fieberambulanz innerhalb von zwei Tagen aufgebaut, nachdem es vom Landkreis dazu aufgefordert worden war. Matthias Gehlen, Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses, sagt: „Ich bin den Mitarbeitern und dem Stadtbürgermeister sehr dankbar. Sie haben das alles so schnell möglich gemacht.“

Die Saarburger Fieberambulanz Nun können Menschen von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr an der Rückseite der Tagesklinik sich auf das Coronavirus testen lassen. Wichtig für alle, die befürchten, sich angesteckt zu haben: Sie brauchen dafür einen Überweisungsschein vom Hausarzt. Also immer zunächst beim Hausarzt anrufen oder sich außerhalb der Praxisöffnungszeiten an die Nummer 116117 wenden.

Sie arbeiten für die Fieberambulanz in Saarburg zusammen (von links): Michael Meyer vom Ordnungsamt, Stephan Wagner von der Polizei, Beate Zastrau von der Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Ruwen Zell, Leiter der Notaufnahme, und Matthias Gehlen, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses, in der Einfahrt, die zur Ambulanz führt. Foto: TV/Marion Maier

Mit dem Überweisungsschein können sich die Betroffenen direkt an die Fieberambulanz in der Straße Flachspreit (quasi auf der Rückseite des Saarburger Krankenhauses) wenden. Um eine geregelte Zufahrt zu gewährleisten, wurde eine Einbahnstraßenregelung vor Ort in Kraft gesetzt. Schilder, die am Donnerstagnachmittag noch gefehlt haben, sollen den Patienten den Weg eine Einfahrt hinab zur Rückseite der Tagesklinik weisen. Zunächst werden Personalausweis und Überweisungsschein kontrolliert. Dann geht es zu zwei Stationen – jede an einem Fenster.

An der ersten Station stellt ein Arzt lediglich Fragen. Gemäß den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts erkundigt er sich, ob der Betroffene Kontakt zu Menschen hatte, die positiv auf das Virus getestet wurden, ob er kürzlich in einem Risikogebiet war und wie die Symptome aussehen. Zudem nimmt der Arzt oder seine Assistenten die Personalien auf.

Am zweiten Fenster nimmt dann ein weiterer Mediziner die Abstriche in Nase und Mund, die an ein Labor geschickt werden. Das Ergebnis wird dem Hausarzt, bei positivem Befund dem Betroffenen und dem Gesundheitsamt mitgeteilt. Ruwen Zell, ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme, versichert: „Wir halten genügend Tests vor.“

Gegebenenfalls wird noch in der Fieberambulanz Quarantäne empfohlen oder angeordnet. Sofern es nötig erscheint, werden die Patienten auch sofort im Krankenhaus versorgt. Verwaltungsdirektor Gehlen versichert: „Wir sind auf diese Situation sehr gut vorbereitet und halten entsprechende Intensiv- und Isolierkapazitäten bereit.“

In Saarburg ist man für alle Fälle gerüstet. Andernorts hat es vor Teststationen Tumulte gegeben. Stephan Wagner von der Polizei sagt: „Wir zeigen vor Ort erhöhte Präsenz und kommen bei Bedarf.“ Gleiches versichert Michael Meyer vom Ordnungsamt. Ziel der Fieberambulanz ist es, Verdachtsfälle abzuklären. Zudem sollen Hausärzte und die Notaufnahme des Krankenhauses entlastet werden. Der Andrang bei der Notaufnahme hat sich laut Zell bislang in Grenzen gehalten. Zwei Verdachtsfälle habe es gegeben, die negativ getestet worden seien. Einige Leute haben laut Gehlen jedoch bereits am Donnerstag im Krankenhaus angerufen, um zu fragen, wo denn die Fieberambulanz sei.

Für das Corona-Testzentrum in Saarburg hat die Tagesklinik einen Seminarraum, ein Büro und den Raum für Ergotherapie freigemacht. Beate Zastrau, Chefärztin der Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, sagt: „Aus der Tagesklinik haben wir nun alle Patienten, bei denen es möglich war, entlassen. Derzeit sind nur noch fünf da.“ Die Patienten hätten viel Verständnis für die Situation gehabt. Auch die Anwohner, für die sich die Verkehrsregelung ändert, hätten besonnen reagiert.

Das Ehranger Team Man wolle dazu beitragen, die Arztpraxen zu entlasten, sagt Karin Gutmann-Feisthauer. Sie ist Internistin in Trier-Ehrang. In ihrer Praxis, die sie gemeinsam mit zwei anderen Ärztinnen betreibt, bietet sie ab sofort eine sogenannte Fieberambulanz an. Jeder, der den konkreten Verdacht hat, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, kann zu der Praxis im Trierer Hafen fahren. „Wir haben eine große Praxis und einen großen Parkplatz. Daher können wir das Angebot machen“, sagt die Ärztin.

Der Ablauf ist wie folgt geplant: Eine Arzthelferin an der Tür nehme die Patienten in Empfang. Wer wegen eines Corona-Tests komme, dessen Daten und Handynummer werden dann registriert. Die Patienten sollen dann im Auto warten, bis sie per Handy dazu aufgerufen werden, in die Praxis zu kommen. Laut Gutmann-Feisthauer sei ein Teil der 260 Quadratmeter großen Praxis für die Verdachtsfälle reserviert. Andere Patienten bräuchten daher keine Angst zu haben, mit den möglichen Corona-Infizierten in Kontakt zu kommen. Bevor jemand getestet werde, erfolge eine körperliche Untersuchung, und die Lunge werde abgehört. Karin Gutmann-Feisthauer ist sich bewusst, dass ihre Praxis nun möglicherweise überrannt wird. „Das müssen wir nun aber stemmen“, sagt die engagierte Ärztin.

Die Praxis ist erreichbar unter der Adresse: Unter dem Dostler 2, Trier-Ehrang, Telefon: 0651/9679100, E-Mail: info@praxis-parth-gutmann.de. Die Tests erfolgen täglich (montags bis freitags) von 7.30 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr.