Gesundheit : Neue Corona-Teststationen in der Stadt Konz

Konz Zuletzt haben sich in den sozialen Netzwerken viele Menschen aus der Verbandsgemeinde Konz über fehlende Testmöglichkeiten beklagt. Um die Lücke zu schließen, ist nun das Rote Kreuz zugestiegen.

Wer die Übersicht über die Teststationen im Land Rheinland-Pfalz anklickt, stößt beim Corona Testzentrum in Konz auf diese Anmerkung: „Liebe Gäste, bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht immer antworten können. Uns erreichen extrem viele Anfragen. Buchen Sie einen Termin per Telefon!“ Dass extrem viel los ist, war auch in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken häufig zu lesen.

Die Konzer Verwaltung meldet aber am Freitag: „Die Menschen in Konz können sich seit dieser Woche unkomplizierter auf Corona testen lassen.“ Sie weist unter anderem darauf hin, dass das Deutsche Rote Kreuz in Karthaus eine Teststation in Betrieb genommen hat. An der DRK Sozialstation in der Brunostraße 25 sind Schnelltests montags, mittwochs und freitags jeweils von 08.00 bis 11.30 Uhr möglich – ohne Termin.