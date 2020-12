Ermittlungen : Frau und ein Kleinkind waren bei Fahrt über Saar-Mosel-Platz in Konz in Gefahr

Frau und ein Kleinkind waren bei Fahrt über Saar-Mosel-Platz in Konz in Gefahr

Konz Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Samstag weiter nach dem Fahrer eines Wagens, der „mit hoher Geschwindigkeit“ über den Saar-Mosel-Platz mitten in Konz gefahren ist.

Die Polizei ermittelt nach der Fahrt eines Autos am Samstag über den Saar-Mosel-Platz in Konz wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Grund: Die Frau, die die Anzeige wegen des Vorfalls erstattet hat, sei mit ihrem Kleinkind unterwegs gewesen und habe zur Seite springen müssen, um nicht angefahren zu werden, erklärt Polizeisprecher Uwe Konz auf TV-Anfrage am Montag.