Gericht : Amtsgericht Hermeskeil hat neue Direktorin

Hermeskeil Nach dem Abschied von Corinna Diesel im Sommer 2020 hat das Amtsgericht Hermeskeil nun wieder eine neue Chefin. Anna Maria Schmitz-Valckenberg ist am 4. Januar 2021 zur Direktorin des Amtsgerichts ernannt worden.

Sie erhielt ihre Ernennungsurkunde durch den Präsidenten des Landgerichts Trier, Manfred Grüter. Schmitz-Valckenberg ist 47 Jahre alt und studierte Rechtswissenschaften in Freiburg und Genf. Zuletzt war sie am Landgericht in Trier in Zivilsachen eingesetzt. Ihre Vorgängerin Corinna Diesel war etwa drei Jahre in Hermeskeil tätig und wechselte im Sommer als Richterin ans Oberlandesgericht in Koblenz.