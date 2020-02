Vereine : Neue Duschen für Tawern

Tawern Die Sanierung der Umkleide- und Duschräume des Sportplatzgebäudes in Tawern ist abgeschlossen. Thomas Müller, Ortsbürgermeister Tawern, und Vereinspräsident Sebastian Junk vom SV Tawern nahmen Ende Januar die Räumlichkeiten ab.

Nach jahrzehntelanger und intensiver Nutzung durch eine Vielzahl von Jugend- und Aktivenmannschaften bestand schon seit einigen Jahren großer Sanierungsbedarf. Die Abdichtung unter den Fliesen im Duschbereich war defekt, so dass es in der Dusche im Untergeschoss durch die Decke tropfte, wenn oben geduscht wurde. Dies führte zu Schäden an den Wänden im Inneren und an den Böden. Auch die Heizungs- und Lüftungsanlage musste erneuert werden. Die Umkleiden und Duschen des Sportplatzgebäudes mussten wegen erheblicher Feuchteschäden 2018 geschlossen werden. Seitdem wichen die Spielerinnen und Spieler in die Umkleide- und Duschräume der benachbarten Turnhalle der Verbandsgemeinde aus.