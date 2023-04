Neue Gebäude für 1,15 Millionen Euro Wie die Verbandsgemeinde Konz ihre Feuerwehren aufrüstet

Die Verbandsgemeinde Konz investiert dieses Jahr kräftig in ihre Feuerwehren. Die beiden größten Posten: der Bau von zwei Gebäuden. In Temmels sollen 450.000 Euro in die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses fließen, in Konz-Könen soll für 700.000 Euro eine neue Logistikhalle für die Wehren gebaut werden.