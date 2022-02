Wandern : „Lecker Pfädchen“: Dhronecken beteiligt sich an neuer Traumschleife – Warum Jugendliche passend dazu jetzt einen Riesen bauen

Vorbilder aus Kopenhagen: Die jungen Künstler sollen sich für ihre Figur hinter der Burg Dhronecken vom deutschen Nibelungenlied inspirieren lassen. Repro/ Foto: Herbert Thormeyer

Dhronecken An Ostern ist die zertifizierte Traumschleife „Lecker Pfädchen“ fertig, die mit mehreren Genussstationen unter anderem durch Dhronecken führen wird. Ein weiteres spannendes Projekt, ein von Jugendlichen gebauter Riese aus Altholz, war Thema im Ortsgemeinderat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Thormeyer

Seit Mitte vorigen Jahres plant der Leiter der Thalfanger Tourist- Information, Daniel Thiel, mit seinem Team am „Lecker Pfädchen“. So heißt eine neue Traumschleife von 10,5 Kilometern Länge mit drei „Genussstellen“, wo sich Wanderer aus Kühlschränken mit regionalen Speisen und Getränken versorgen können.

Eine der Stationen wird in der Grillhütte bei der Burg in Dhronecken installiert. Im dortigen Ortsgemeinderat kann Thiel verkünden, dass das gesamte Projekt jetzt auf der Zielgeraden ist: „Die Traumschleife ist ab Ostern nutzbar. Einweihung ist am 14. Mai um 10 Uhr im Thalfanger Kurpark.“

Weitere Wanderevents sind bereits geplant: Am 18. Juni eine Weinwanderung, am 26. Juni eine Kräuterwanderung, am 9. Juli eine Picknickwanderung und am 3. September eine Bierwanderung. Ja, auch Bier und Wein sind im Angebot an den drei Verköstigungsstationen. „Die Bezahlung ist Vertrauenssache“, sagt Thiel. Das Projekt wird mit 16.000 Euro vom Naturpark Saar-Hunsrück und von Sponsoren gefördert.

„Wir wünschen uns, dass die beteiligten Ortsgemeinden beim Warenangebot auch etwas beitragen. Es sollte immer etwas Ebbes von Hei sein“, sagt der Touristiker. Die Traumschleife werde Ende März vom Deutschen Wanderinstitut aus Marburg zertifiziert. Parallel dazu wird die Vitaltour zurückgebaut.

Lecker Pfädchen: Die neue, zertifizierte Traumschleife, ist an Ostern fertig. Einweihung ist am 8. Mai. Grafik: Urlaubsregion Thalfang am Erbeskopf (UTE) Foto: Herbert Thormeyer

Ratsmitglied Andreas Schade sieht in der anvisierten Zahl von 10.000 Wanderern im Jahr ein Problem: „Das sind am Tag 125 und pro Stunde 16 Menschen, die Privatgrundstücken ganz nahe kommen.“ Das sieht Thiel ganz entspannt: „Kleine Änderungen in der Trassenführung sind kein Problem.“

Müll könnte aber eins werden. „Schon jetzt entsorgen Leute Hausmüll in den vorhandenen Papierkörben“, beklagt Ortsbürgermeister Detlef Jochem und widerspricht damit der Forderung von Anne Unfried nach mehr Müllbehältern. Vielmehr, so der Ortschef, sollten Schilder aufgestellt werden, die Wanderer auffordern, ihren Abfall mit nach Hause zu nehmen.

Ein spannendes Projekt, das sich gut in das neue Wanderangebot integrieren lässt, ist der Holzriese, den Thomas Mai vom Live Soziale Chancen e.V. aus Deuselbach mit Kindern und Jugendlichen bauen will. Verwendet werden soll ausschließlich unbehandeltes Recyclingholz, das auch nicht weiter konserviert wird.

Möglich macht die Riesenfigur ein Bundesprogramm, das Geld für solche Projekte bereitstellt, damit Kinder und Jugendlichen, die besonders unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie leiden, etwas angeboten werden kann. „Wir haben 36.000 Euro beantragt“, sagt Mai und fordert junge Menschen zum Mitmachen auf. Melden kann man sich bei Mai unter Tel. (0173) 8281656. Anmeldeunterlagen können unter der Mail- Adresse bauprojekt@live-soziale-chancen.de angefordert werden. Dem Verein stehen dafür die Künstler Jáchym Fleig, Anne Wissmann, Tom Grimm und Konstantin Müller zur Verfügung.

Info Haushalt Dhronecken Die Ortsgemeinde plant einen Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr. In der jüngsten Sitzung ist eine Liste der Maßnahmen beschlossen worden, die darin umgesetzt werden sollen. Investitionen von mehr als 210.000 Euro sind darin aufgeführt. Dickster Brocken ist die energetische Sanierung des Bürgerhauses mit neuer Heizung, Giebelwandisolierung und Dacheindeckung ist mit jeweils 60.000 Euro in diesem und dem nächsten Jahr. Hier soll auch die Damentoilette behindertengerecht umgebaut werden (5000 Euro). Zweithöchster Betrag ist die Erneuerung des Fußweges von der Brücke über den Thalfanger Bach zum Bürgerhaus mit 30.000 Euro. Weiter kommen Kosten für Infotafeln, Ausstattung des Bürgerhauses und die Grillhütte hinzu. Angehen will die Gemeinde auch die Planung für die Neugestaltung des Schlossgartens und der Fläche beim Feuerwehrgerätehaus. Die Liste wird jetzt zur Haushaltsabteilung der Verbandsgemeinde geschickt. Das neue Zahlenwerk wird zwei Wochen lang für jedermann einsehbar im Rathaus offengelegt und danach wieder im Dhronecker Rat diskutiert. Vor der Genehmigung hat jedoch die Kommunalaufsicht des Kreises das letzte Wort

Vorbilder fand Thomas Mai in der Dänischen Hauptstadt Kopenhagen mit sechs bis acht Meter hohen Holzfiguren im öffentlichen Raum. „Die Figur soll auch von den jungen Leuten selbst entworfen werden“, erklärt der Projektleiter und regt zur Inspiration das deutsche Nibelungenlied an. Der Riese soll aber nicht wie Hagen von Tronje (der hat Siegfrieds Schatz im Rhein versenkt) ein Böser sein, sondern sich rund sechs Meter hoch ganz entspannt seinen Bewunderern auf der Streuobstwiese oberhalb der Burg präsentieren.

„Die Zeit drängt, sonst ist das Geld der Bundesregierung weg“, weist Mai auf ein zeitliches Problem hin, denn im August muss das Projekt beendet sein. Für den 28. August ist bereits die Einweihung geplant.