Wirtschaft : Neue Gewerbeflächen: Es dauert, aber es tut sich was

Reinsfeld/Konz/Saarburg Die Anfragen von Betrieben häufen sich. Doch im Kreis sind kaum noch größere Gewerbeflächen frei. Bei Föhren, Mehring und Reinsfeld wird an neuen Angeboten gearbeitet. Im Hochwald droht eine Zwangspause – nicht wegen des Coronavirus.

Was da und was geplant ist Laut einer Übersichtstabelle der Wirtschaftsförderung Trier-Saarburg sind derzeit größere Flächen noch in Hermeskeil (insgesamt 180 000 Quadratmeter) und in Saarburg (350 000) verfügbar (siehe Grafik). Nichts mehr frei ist in den Gewerbegebieten Konz/Wasserliesch, in Trierweiler-Sirzenich und im Industriepark Region Trier (IRT) in Föhren. Für Letzteren ist eine Erweiterung um 40 Hektar geplant. Um 20 Hektar könnte das Gebiet in Osburg wachsen, eine konkrete Planung dafür gibt es laut Becker aber nicht. Auf der Mehringer Höhe soll ein neuer großer Industrie- und Gewerbepark entstehen. Die Verbandsgemeinde (VG) Schweich muss dafür allerdings ihren Flächennutzungsplan anpassen. Bis wann das gelinge, sei nicht abschätzbar. Am weitesten fortgeschritten sind die Pläne der Gemeinde Reinsfeld, die an der Hunsrückhöhenstraße in Nähe zur Autobahn 1 ein zehn Hektar großes Areal erschließen will. Der Bebauungsplan für den Industrie- und Gewerbepark Hochwald steht weitgehend.