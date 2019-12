Unterstützung für die Gemeinde Gusenburg : Dorfbegleiterin will Projekte anstoßen und Bewohner besser vernetzen

Gusenburg Hiltrud Pawlik ist ab Januar ehrenamtliche Dorfbegleiterin in Gusenburg. Als Bindeglied zu den Bürgern möchte sie sich besonders um die Senioren kümmern.

Die Gemeinde Gusenburg folgt dem Beispiel von Züsch und Neuhütten. Beide Dörfer haben 2017 gemeinsam eine Dorfbegleiterin auf 450-Euro-Basis ernannt, die als Bindeglied zu den Bürgern fungiert, mit Dorfbewohnern Projekte anstößt und bei deren Umsetzung hilft. Solche ehrenamtlichen Unterstützer gibt es im Raum Konz, Saarburg und Hochwald in mehreren Orten, beispielsweise seit längerer Zeit in Kastel-Staadt und Mannebach.

Die Gusenburger veröffentlichten vor kurzem eine Stellenanzeige – und fanden Hiltrud Pawlik. Der Gemeinderat hat sie am Dienstagabend einstimmig zur Dorfbegleiterin gewählt. Das Modell zielt darauf ab, die Ortschefs und Räte bei ihren vielfältigen Aufgaben zu entlasten. Dorfbegleiter sollen in Kontakt mit Bürgern und Verwaltung Ideen für eine positive Dorfentwicklung aufgreifen und voranbringen. Honoriert wird das Ehrenamt mit einer Aufwandsentschädigung von 450 Euro monatlich. In den ersten drei Jahren übernimmt die Kreisstiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“ davon 300 Euro.