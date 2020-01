Neue Internetseite, neues Logo, neuer Stadtplan : Hermeskeil arbeitet mit Hochdruck am ersten eigenen Onlineauftritt

Der neue interaktive Stadtplan ist ein zentrales Element für den künftigen Onlineauftritt der Stadt Hermeskeil. Anfang April soll die Seite erstmals öffentlich präsentiert werden. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Im April will die Stadt Hermeskeil ihre Internetseite erstmals öffentlich präsentieren. In einem Ausschuss wurden am Donnerstag zwei Vorschläge für ein Logo vorgestellt. Betriebe sind ab sofort aufgerufen, sich am Aufbau eines interaktiven Stadtplans zu beteiligen.

Museen, Geschäfte, Gastronomie, zwei Bäder, Wander- und Radwege – die Stadt Hermeskeil hat für Gäste einiges zu bieten. Nach Meinung von Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) sind diese Vorzüge jedoch für Nicht-Hermeskeiler kaum sichtbar. Was auch daran liege, dass der Stadt ein eigener Onlineauftritt fehle. Genau daran wird jedoch seit einiger Zeit gearbeitet. Die Fortschritte stellte Weber am Donnerstagabend im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus vor.

Die Adresse www.stadt-hermeskeil.de ist zwar schon länger für Hermeskeil reserviert gewesen, wurde aber bislang nicht genutzt. Informationen über die Hochwaldstadt finden Internetnutzer momentan nur über das Onlineportal der Verbandsgemeinde (www.hermeskeil.de). Das soll sich bald ändern. „Unser Ziel ist, unsere Seite mit interaktivem Stadtplan Anfang April bei der Hochwald-Gewerbeschau zu präsentieren“, kündigte Weber an.

Info Nationalpark feiert Fest bei Stadtwoche Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald wird sein jährliches Fest diesmal in Hermeskeil feiern – und zwar am Sonntag, 19. Juli. Das Fest soll in die Stadtwoche eingebunden werden. Geplant sind etwa 15 Stände im Garten und Hof des Hochwaldmuseums und des Naturpark-Infozentrums, die gleich hinter dem Kirmesplatz am Neuen Markt liegen. Der bisherige Veranstalter, der Nationalpark-Freundeskreis, könne das Fest in diesem Jahr nicht ausrichten, sagte Touristinfo-Leiterin Valérie Schäfer. Die Stadt Hermeskeil springe in Absprache mit dem Nationalparkamt ein – in etwas kleinerem Rahmen als in den Vorjahren. „Für die Stadtwoche kann das nur ein Gewinn sein“, sagte Schäfer. Geplant werde unter anderem noch ein Begleitprogramm mit Sternwanderungen zum Festplatz.

Der neue Stadtplan wird ein zentrales Element der Homepage. Auf einer Übersichtskarte des Stadtgebiets soll der Nutzer Rubriken wie Gewerbe, Natur, Tourismus und Sehenswürdigkeiten auswählen und per Mausklick Informationen über Angebote und Betriebe aufrufen können. Ihren Gewerbetreibenden wolle die Stadt damit bewusst eine Plattform schaffen, betonte Weber. „Jetzt geht es darum, dass möglichst viele mitmachen.“ Ab sofort gebe es auf einer Testversion der Seite eine Eingabe-Maske, in die Geschäftsleute kostenfrei ihre Branche, eine Beschreibung des Betriebs, Öffnungszeiten, Logo, Foto und Link zur Firmen-Internetseite eintragen könnten. „Wir hoffen, dass der Plan bis zum 4. April vielfältig bestückt ist“, ergänzte Stefanie Schömer, bei der VG zuständig für Wirtschaftsförderung.

Parallel arbeitet die Stadt mit IT-Spezialisten an einem neuen Erscheinungsbild für den Onlineauftritt und den offiziellen Briefkopf der Stadt. „Wir wollen etwas mit Wiedererkennungswert. Etwas, womit wir uns als Hermeskeiler identifizieren“, erläuterte Weber. Dies solle sich in Schriftzug, Logo und Farbgestaltung widerspiegeln. Die Stadtchefin präsentierte zwei erste Logo-Entwürfe: Nummer eins zeigt grüne Baumwipfel, zwischen denen ein Wildschwein-Kopf hervorschaut – der „Hermeskeiler“, inoffizielles Wahrzeichen der früheren Garnisonstadt. Im zweiten Vorschlag ragt aus dem dunkelblauen Schriftzug „Stadt Hermeskeil“ der markante Turm der Martinuskirche hervor.

Letzterer fiel bei den Ausschussmitgliedern weitgehend durch. Zu ernst, zu unauffällig lautete deren Urteil. Zustimmung fand die Idee, mit dem „Hermeskeiler“ als Motiv weiter zu arbeiten. Der vorliegende Entwurf sei jedoch zu „verspielt“ und „comicartig“. Vorgeschlagen wurde eine eher stilisierte Darstellung des Keilers, orientiert an dem Basaltstein, der 40 Jahre lang am Eingang zur Hochwaldkaserne stand und heute die Fußgängerzone ziert. Lena Weber betonte, dass es noch weitere Vorschläge geben werde, die man in den Gremien besprechen wolle. Iris Schleimer von der Geschäftstelle der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf gab den Hinweis, dass die LAG die Entwicklung eines solchen Corporate Designs für die Einheitsgemeinde Morbach gefördert habe. Diese Möglichkeit bestehe auch für Hermeskeil.

Ein weiteres EU-Förderprojekt könnte der Premium-Rundweg „Römerpfad“ sein, den die Stadt ausweisen möchte. Überlegungen dazu stellte Valérie Schäfer, Leiterin der Touristinformation Hermeskeil, vor. In der Verbandsgemeinde (VG) gebe es zwar fünf Traumschleifen, die an den beliebten Saar-Hunsrück-Steig angedockt sind. Die Stadt selbst könne mit einem solchen Rundweg aber nicht dienen. „Damit könnten wir aber die Wanderer länger bei uns halten“, sagte Schäfer. Zwar könnten neue Traumschleifen nicht mehr angelegt werden, deren Zahl sei auf 111 begrenzt. Aber Gemeinden dürften kürzere Strecken planen. Diese Traumschleifchen sind um die sechs Kilometer lang und leicht zu gehen. Die Kriterien für die Beschaffenheit der Wege und die Bepunktung als Premium-Wanderweg sind ähnlich wie bei den größeren Traumschleifen.