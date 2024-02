So weit sind die Planungen Millionenprojekt in Hermeskeil: Bis wann die neue Kita stehen könnte und wie teuer es wird

Es ist das größte und vermutlich auch das teuerste Projekt, das die Stadt Hermeskeil zurzeit vor der Brust hat: der neue Kindergarten am Labachweg. Die Planungen sind seit längerer Zeit im Gange. Zwei Stunden lang haben die beteiligten Büros jetzt den Stadtrat auf den neusten Stand gebracht. Denn bis Mitte Mai soll möglichst ein Entwurf stehen, für den das Gremium grundsätzlich grünes Licht geben kann. „Deshalb ist die Sitzung heute so wichtig“, sagte Stadtbürgermeisterin Lena Weber. Der Rat solle am 15. Mai, in der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl, „alles beschließen, was zu beschließen ist“.