Zwei dringende Projekte in Hermeskeil : Neue Kita in neuem Baugebiet?

Die drei Kindertagesstätten in Hermeskeil stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb wird über einen größeren Neubau diskutiert, in dem die Einrichtung Adolph Kolping künftig aufgehen könnte. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Die Möglichkeiten für Bauwillige in Hermeskeil sind allmählich erschöpft. Deshalb sollen Auf der Pferch weitere Grundstücke entstehen. Der Stadtvorstand überlegt, ob in dem Gebiet auch eine neue Kindertagesstätte errichtet werden könnte.

In den Neubaugebieten Medumland und Auf der Pferch gibt es derzeit nur noch wenige Baugrundstücke, die die Stadt Interessenten zum Kauf anbieten kann. Der Stadtrat hat daher bereits signalisiert, sich möglichst bald um die Erschließung weiterer Bauplätze kümmern zu wollen. Ein Mangel herrscht auch an ganz anderer Stelle – und zwar bei den Betreuungsplätzen in den drei Hermeskeiler Kitas. Dazu hatte Stadtbürgermeisterin Lena Weber im Oktober mitgeteilt, dass im nächsten Kita-Jahr voraussichtlich 30 Kinder nicht in den Einrichtungen untergebracht werden könnten. Ein Neubau sei erforderlich, um das Problem dauerhaft zu lösen.

Zu der Frage, wo ein solcher Neubau entstehen könnte, präsentierten Weber und der erste Beigeordnete der Stadt, René Treitz, einen Vorschlag in der jüngsten Sitzung des Bauauschusses. Dieser Vorschlag könnte beide Probleme – fehlendes Bauland und den notwendigen Kita-Bau – auf einen Schlag beheben. „Wir hatten die Idee, die Kita dort zu bauen, wo sich auch die jungen Familien befinden“, erläuterte die Stadtchefin. Sollte der zweite Bauabschnitt Auf der Pferch umgesetzt werden, für den es bereits einen Bebauungsplan gibt, dann könnte dort auch eine Kindertagesstätte integriert werden.

Beschlossen sei dies allerdings noch nicht. Im Ältestenrat habe man sich mit den Fraktionsvorsitzenden verständigt, zunächst Kriterien zu bestimmen, die eine neue Kita erfüllen sollte. Dabei geht es laut dem Beigeordneten Treitz beispielsweise um den Flächenbedarf und die Frage, ob eine direkte Straßenanbindung erforderlich ist, „weil die meisten Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Kita bringen“. Parallel dazu sollen die Fraktionen geeignete und verfügbare städtische Flächen auflisten. Indem man den Kriterienkatalog auf diese Flächen anwende, wolle man den am besten geeigneten Standort ermitteln.

Zurzeit gehe die Stadt davon aus, dass eine sechs- bis siebengruppige Kita gebraucht werde, sagte Stadtbürgermeisterin Weber. Im März werde es einen Termin mit Vertretern des Kreisjugendamtes in der Kita Adolph Kolping geben, um auszuloten, ob die Einrichtung mit derzeit 65 Kindern in drei Gruppen in die neue Kita integriert werden könnte. „Es ist zwar ein sehr schönes Haus. Aber wir müssten dort einiges tun, unter anderem am Brandschutz und an den Toiletten“, sagte Weber zum Zustand des Adolph-Kolping-Gebäudes. Die Trägerin der Einrichtung, die katholische Kita gGmH, habe ihre Bereitschaft signalisiert, auch die Trägerschaft für die neue Kita zu übernehmen.