Jazz Neue Konzertreihe am Saarburger Wasserfall

Es gibt mittlerweile ein großes, hochwertiges Angebot an Live-Musik in Saarburg. Konzerte, Open Airs; in der Kulturgießerei, am Boemundhof, an der alten Kaserne, in der Stadthalle. Dazu kommen immer mehr Bars und Restaurants, die vor allem im Sommer die Besucher und Touristen locken wollen. Und seien wir ehrlich: Da ist dann viel Geschrammel dabei.