Infrastruktur : Elektroradler laden Akkus in Gusenburg schnell wieder auf

Gemeinsam nehmen Ortsbürgermeister Siegfried Joram (rechts) und Marco Felten von Westenergie die neue Ladestation für Elektrofahrräder in Gusenburg offiziell in Betrieb. Foto: TV/David Kryszons/Westenergie

Gusenburg Elektroradlerinnen und -radler können die Akkus ihrer eBikes ab sofort an der neuen Ladesäule in Gusenburg schnell wieder aufladen. Der Energiedienstleister Westenergie hat dazu eine hochmoderne eBike-Ladestation konstruiert und am Dorfplatz in der Hauptstraße 32 in Gusenburg zur Verfügung gestellt.

Gemeinsam nahmen Vertreter der Ortsgemeinde Gusenburg sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Westenergie die Ladesäule jetzt symbolisch in Betrieb.

„Immer mehr Menschen erkunden unsere Ausflugsregion mit dem Fahrrad, immer öfter auch auf einem eBike. Gusenburger Radfreunde haben daher für Ortsfremde eine Broschüre „Rad-Touren, Rund um Gusenburg“ erstellt, um die vielfältige Landschaft des Naturparks Saar-Hundsrück rund um Gusenburg auf zum Teil verschlungenen Pfaden erfahrbar zu machen. Tipp: die Broschüre kann unter www.gusenburg.de heruntergeladen werden. Es freut mich daher umso mehr, dass wir allen eBike-Freunden auf dem Dorfplatz in Gusenburg eine zentral gelegene Tankstelle für Elektroräder anbieten und gleichzeitig diese nachhaltige Art der Fortbewegung fördern können. Westenergie danke ich für die kostenfreie Zurverfügungstellung der eBike-Ladestation ganz herzlich“, erläuterte Siegfried Joram, Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Gusenburg.

Westenergie unterstützte die Installation der Ladesäule über ein Sponsoring. „Durch ein dichtes Ladenetz für eBikes möchten wir die Menschen in unserer Region für diese umweltfreundliche Art der Fortbewegung begeistern und ihnen zudem ein bequemes Auftanken ermöglichen“, betonte Marco Felten, Leiter der Region Trier bei Westenergie.