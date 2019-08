Wirtschaft : Beuren und Reinsfeld nehmen Ladesäulen für Elektro-Autos in Betrieb

Beuren/Reinsfeld (red) Die Gemeinde Beuren im Hochwald geht beim Ausbau der Elektromobilität voran. Dazu ist eine öffentliche Ladestation für Autostrom in der Hauptstraße aufgestellt worden.

Auch in Reinsfeld am Herresteg gibt es seit kurzem dieses Angebot. Die Säulen stehen für alle Nutzer von Elektroautos bereit. Bis JahreseEnde will das Unternehmen Innogy in der Region Trier mit Hilfe von Bundeszuschüssen und in Kooperation mit Partnerkommunen weitere 50 Ladesäulen aufstellen. Die Säulen haben je zwei 22-Kilowatt-Ladepunkte, die das gleichzeitige Aufladen von bis zu zwei Elektroautos ermöglichen. Abgerechnet wird über einen Autostromvertrag, per Paypal oder Kreditkarte.