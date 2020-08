Neue Räume gegen Platzmangel : Kran hilft beim Aufbau von mobilen Klassenräumen in Kell

Weil die Schülerzahlen steigen, braucht die Realschule plus in Kell nach den Ferien mehr Platz. Die mobilen Klassenräume, die am Mittwoch per Kran auf dem Gelände aufgestellt wurden, sollen außerdem später während der geplanten Erweiterung der Schule als Ausweichquartiere dienen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Kell am See Die Schülerzahlen an der Realschule plus in Kell am See steigen wieder. Um nach den Ferien alle Kinder unterbringen zu können, wurden am Mittwoch zusätzliche mobile Klassenräume neben der Turnhalle aufgebaut. Sie sollen auch während der geplanten Schul-Erweiterung genutzt werden.