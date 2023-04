Nach Schließung im Januar Die Post ist (wieder) da – Neue Filiale in Hermeskeil steht kurz vor Eröffnung

In den Räumen der KfZ-Werkstatt Römer sind am Dienstagmittag noch ein paar letzte Handgriffe zu erledigen. Nicolas Römer und seine Mitarbeiterinnen überprüfen das neue Kassensystem, räumen Briefumschläge in den großen gelben Schrank hinter der Theke. Alles ist so weit bereit für die Eröffnung der neuen Postfiliale in Hermeskeil: „Morgen früh ab 8 Uhr geht’s los“, bestätigt Römer.