Corona : Neue Selbsttest-Station öffnet in Saarburg

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarburg (red/mai) Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell nimmt am Montag, 19. April, eine Selbsttest-Station an der Stadthalle in Saarburg in Betrieb.

Ohne Termin können Testwillige ab nächster Woche täglich von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr zu der neuen Station der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell kommen und sich selbst unter Aufsicht testen. Dies teilt VG-Pressesprecherin Nathalie Hartl mit. Der Empfangsschalter befindet sich demnach vor der Stadthalle auf der Seite des City-Parkplatzes in einem Häuschen des Weihnachtsmarkts, das aufgebaut wird. Dort kann jeder gegen eine Gebühr von drei Euro und unter Angabe der Kontaktdaten einen Schnelltest machen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist das Angebot kostenlos.

Die Tests können nach Anleitung und unter Beobachtung des Personals selbst durchgeführt werden. Bei einem negativen Testergebnis wird eine Test-Bescheinigung ausgestellt, die für den Zeitraum von 24 Stunden lang beispielsweise für den Zutritt zu gastronomischen Einrichtungen oder Geschäften genutzt werden kann. Im Falle eines positiven Ergebnisses wird direkt ein PCR-Test angeordnet, mit dem geklärt werden soll, ob tatsächlich eine Corona-Infektion vorliegt.

Die Selbsttest-Station wird von Mitarbeitern der Freizeitbäder betrieben, die sich momentan in Kurzarbeit befinden und für ihre neue Aufgabe geschult worden sind. Bürgermeister Jürgen Dixius und Beigeordneter Martin Alten sind laut Pressesprecherin Hartl dankbar für ihr Engagement. Mit der Eröffnung einer Selbsttest-Station, die auch ohne Termin zugänglich ist, wolle die Verbandsgemeinde dazu beitragen, dass Corona-Infektionen möglichst schnell erkannt werden, um die Weitergabe des Virus eindämmen zu können. Dixius sagt: „Außerdem möchten wir einen Beitrag zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft leisten, indem wir offizielle Test-Bescheinigungen ausstellen.“ Seines Wissens nach sei die Saarburger Station die erste Selbsttest-Station in der Region. Man wolle Vorreiter sein.

Weitere Testmöglichkeiten in der Verbandsgemeinde

Wer sich lieber von medizinisch geschultem Personal testen lässt, hat dazu nach wie vor die Möglichkeit.

Das Schnelltest-Zentrum in Saarburg im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in der Heckingstraße 26 a ist mittwochs von 18 bis 21 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die kostenlosen Tests können nur nach vorheriger Terminreservierung online unter www.ticket-regional.de/schnelltest-corona-vg-saarburg-kell oder telefonisch unter 0651/9790777 erfolgen.

Das Schnelltest-Zentrum in Kell am See ist in der Kirchstraße 25 neben der Kirche und dienstags sowie freitags von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Auch hier ist eine vorherige Terminreservierung notwendig. Die Buchung wird über Ticket Regional unter www.ticket-regional.de/schnelltest-corona-kell-am-see abgewickelt. Wem eine Online-Reservierung nicht möglich ist, kann sich bei der Hotline von Ticket Regional unter Telefon 0651-9790777 anmelden.