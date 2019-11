Spendenaktion für Vierjährigen : Neue Hilfe für gelähmtes Kleinkind

Wasserliesch/Onsdorf Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes und der Kirchengemeindeverband Saar-Mosel nehmen Spenden für den vierjährigen Jungen an, der nach einem Unfall in Wasserliesch querschnittsgelähmt ist (der TV berichtete).

So können Firmen und Vereine größere Beträge spenden, für die Quittungen ausgestellt werden können, die beim Finanzamt gültig gemacht worden sind. Privatpersonen dürfen solche Quittungen nicht ausstellen. Das DRK nimmt Spenden unter folgendem Konto an: Inhaber: DRK KV Trier-Saarburg e.V., Iban: DE08 5855 0130 00920037 63, BIC: TRISDE55. Als Verwendungszweck muss immer „Spende für Tim“ oder „Spende für eine junge Familie aus Onsdorf“ angegeben werden. Wer eine Spendenquittung braucht, muss Name und Anschrift im Verwendungszweck angeben. Das DRK weist darauf hin, dass bei einer Summe bis 200 Euro der Überweisungsbeleg oder der Kontoauszug beim Finanzamt gültig gemacht werden kann. Bei höheren Beträgen erhalte der Spender die Zuwendungsbestätigung ohne Aufforderung vom DRK. Das zweite neue Spendenkonto gehört dem KGV Kirchengemeindeverband Saar-Mosel, IBAN: DE73 5855 0130 0001 0410 37, Verwendungszweck: Familie in Not, Onsdorf.