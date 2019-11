Spendenaktion für Vierjährigen : Nach Unfall in Wasserliesch gibt es weitere Hilfe für gelähmtes Kleinkind

Nach Unfall in Wasserliesch gibt es weitere Hilfe für gelähmtes Kleinkind

Wasserliesch/Onsdorf Zwei Organisationen haben neue Spendenkonten eingerichtet, um dem Vierjährigen zu helfen, der seit einem Unfall in Wasserliesch schwer verletzt ist. Durch die Resonanz auf die erste Spendenaktion könnten die Mutter und die Geschwister den kleinen nun endlich im Krankenhaus in München besuchen.

(cmk) Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes und der Kirchengemeindeverband Saar-Mosel nehmen nun auch Spenden für den vierjährigen Jungen an, der nach einem Unfall in Wasserliesch querschnittsgelähmt ist (der TV berichtete). Die Organisatorin der laufenden Spendenaktion auf betterplace.me, Bianca Botzem, sagt zum TV: „Es gibt nun die Möglichkeit auf zwei weitere Konten zu spenden mit Ausstellung von Spendenquittungen.“ So können Firmen und Vereine größere Beträge spenden, für die Quittungen ausgestellt werden können, die beim Finanzamt gültig gemacht worden sind. Privatpersonen dürfen solche Quittungen nicht ausstellen.