Freizeit : Neue Tourismus-App: Lauschtour Saarradweg

Konz/Wiltingen/Saarburg/Serrig Die Saar-Obermosel-Touristik bietet gemeinsam mit der Tourismuszentrale Saarland eine Lauschtour-App für den mit vier Sternen ausgezeichneten Saarradweg an. Zwischen Konz und dem Saarbrücker Stadtteil St. Arnual laden 16 Stationen zur Lauschpause ein.

Das besondere an der Lauschtour: Menschen aus der Region präsentieren ihre Heimat. So erzählt Gästebegleiterin Irmgard Reinert in Serrig über die Klause in Kastel-Staadt und die Geschichte des blinden Königs Johann von Böhmen. Winzer Roman Niewodniczanski steuert sein Fachwissen am Hörpunkt Schoden/Wiltingen bei und erklärt, warum Saarweine bereits vor 100 Jahren riesigen Erfolg hatten. Gästebegleiterin Edith Weier gibt in Saarburg Anekdoten über Stadt und Sehenswürdigkeiten zum Besten, und an der Saarmündung in Konz lüftet Heimat­experte Rudolf Molter Geheimnisse um die römische Kaiserresidenz. „Mit der App werden Radfahrer und Spaziergänger gezielt auf die Besonderheiten am Wegesrand aufmerksam gemacht. In Verbindung mit der 2019 realisierten Lauschtour am Moselradweg ergeben sich nun vielfältige Möglichkeiten, die Region auf spannende Art und Weise neu zu entdecken“, so Geschäftsführerin Stefanie Koch.