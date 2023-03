Vier neue Anlagen Windräder bei Bescheid: Anfang April beginnen Fundamentarbeiten

In Gusenburg sind die Fortschritte beim Bau des neuen Windparks recht gut zu sehen. Die vier Anlagen stehen bereits weitgehend und sollen in Kürze in Betrieb gehen. Bei Bescheid an der Autobahn 1 sind die Arbeiten zwar weniger sichtbar – aber auch dort schreiten die Vorbereitungen für vier neue Windräder im Wald voran.