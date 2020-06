Stadtentwicklung : Neuer Anlauf für die Jugendherberge in Saarburg

Saarburg Die Erweiterung der Jugendherberge könnte nach dem Stopp durch eine Klage bald wieder anlaufen. Der Saarburger Stadtrat hat die kritisierten Punkte aus seiner Sicht berichtigt.

Der Antrag zur Digitalisierung der Ratsarbeit, die ein papierloses Arbeiten und gegebenenfalls Ratssitzungen in Form von Videokonferenzen ermöglichen könnte, wurde in den Entwicklungsausschuss verwiesen.

Zwei SPD-Anträge wurden in der Ratssitzung behandelt. Zum einen wollte die Fraktion wissen, wie der Sachstand beim Verkehrskonzept sei, das der Rat im August 2019 beschlossen hatte. Stadtbürgermeister Jürgen Dixius sagte, dass der Landesbetrieb Mobilität wegen der Pandemie und des dadurch verringerten Verkehrsaufkommens erst eine der benötigten Zählungen an den Knotenpunkten in Auftrag gegeben habe. Den Antrag der SPD, die breite Diskussion über einen provisorischen Radweg im Zentrum vorzuziehen, lehnte die CDU-Mehrheit hab. Der Rat stimmte Dixius’ Antrag zu, die Zählungen abzuwarten, dann ein Büro mit Vorschlägen für Veränderungen zu beauftragen und diese zu diskutieren.

Die Eingaben der Bürger drehten sich in erster Linie um das Thema Verkehr. So wurde beispielsweise die Bushaltebucht gerügt. Sie befinde sich an der engsten Stelle der Straße Bottelter, dort, wo das Wohngebiet beginne. Die Stelle sei zudem nicht einsehbar. Die Entgegnung lautet: Der Stellplatz für Busse befinde sich auf Privatgrund und nicht im Straßenraum und werde die Verkehrssituation nicht verschlechtern, sondern verbessern. Ein aus Richtung Stadt kommender Bus biege nach links in die Zufahrt ein und stoße dann rückwärts in den Haltebereich. Der Rangier- und Haltevorgang könne ausschließlich auf dem Privatgelände erfolgen. Der Bus stehe schließlich mit der Ausstiegsseite abgewandt zur Straße. Durch das Herstellen des Haltebereichs werde die steile, sichteinschränkende Böschung teilweise abgetragen.