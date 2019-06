Konstituierende Sitzung : Neuer Bürgermeister in Schoden ernannt

Neuer Bürgermeister in Schoden ernannt

Schoden Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Schoden startet Rüdiger Hausen in sein Amt. Otmar Loch wird erster Beigeordneter.

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates Schoden wurden im Beisein des Beigeordneten Martin Alten und des Büroleiters Rudolf Klein von der Verbandsgemeindeverwaltung die neu gewählten Ratsmitglieder durch den geschäftsführenden Ortsbürgermeister Andreas Pauly in ihr Amt eingeführt und mit Handschlag verpflichtet. Im Anschluss daran ernannte er entsprechend der Wahl vom 26. Mai Rüdiger Hausen zum Ortsbürgermeister und führte ihn in sein Amt ein.