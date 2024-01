Auswirkungen auf grenzübergreifenden Busverkehr Neuer Busbahnhof in Grevenmacher: Was Pendler jetzt wissen müssen

Der Busbahnhof in Grevenmacher ist einer der wichtigsten Anlaufpunkte für den Busverkehr im Osten Luxemburgs. Wer etwa von Konz oder Nittel mit den Linien 331 oder 332 ins Nachbarland fährt, muss in Grevenmacher auf andere Linien umsteigen – egal, wohin er möchte im Nachbarland. Bisher sind die Pendler am Busbahnhof umgestiegen, der direkt an der Großbaustelle für den Neubau eines Kulturzentrums in Grevenmacher liegt. Zurzeit ist er wegen Bauarbeiten voll gesperrt.