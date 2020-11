Justiz : Marcel Heinemann neuer Direktor des Amtsgerichts Saarburg

Saarburg Der Direktor des Amtsgerichts Prüm, Dr. Marcel Heinemann, hat zum 1. November die Nachfolge des Saarburger Amtsgerichtsdirektors Herbert Schmitz angetreten. Dieser wurde zum 31. Oktober in den Ruhestand verabschiedet.

Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften und dem Referendariat trat er im Januar 2005 als Richter auf Probe in den Justizdienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Bis zu seiner Ernennung zum Richter am Amtsgericht in Bitburg im September 2009 war er bei den Staatsanwaltschaften in Mainz und Trier, an den Amtsgerichten in Bitburg, Bernkastel- Kues und Trier sowie am Landgericht in Trier eingesetzt. Im Mai 2010 wurde er zum Richter am Landgericht in Trier ernannt. Zuletzt leitete er das Amtsgericht Prüm.