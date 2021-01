Krankenhaus Saarburg : Leitender Oberarzt in Saarburg neu

Neuer Leitender Oberarzt am Kreiskrankenhaus Saarburg, Christoph Pohl. Foto: TV/Krankenhaus Saarburg/Anke Longen

Saarburg (red) Christoph Pohl verstärkt als Leitender Oberarzt das Team der Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie im Kreiskrankenhaus Saarburg. Seit 1988 in der Medizin und zuletzt als Chefarzt in Trier-Ehrang tätig, ist er anerkannter Fußchirurg und wird das Team um Chefarzt Dr. Thomas Poss in der breitgefächerten orthopädischen Tätigkeit (Hand- und Fußchirurgie, Endoprothetik, Arthroskopische Operationen, Unfallchirurgie) entlasten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem wird er sich Stabilisierungsbehandlungen im Bereich der Wirbelsäule (Kyphoplastie, Vertebroplastie) widmen sowie bei Brüchen von Wirbelkörpern, als auch bei chronischen Rückenschmerzen bei alten Menschen tätig werden.