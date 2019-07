Kommunalpolitik : Neuer Ortschef in Zerf wird vereidigt

Zerf Der neue Gemeinderat Zerf tagt erstmals am Freitag, 19. Juli, ab 19 Uhr im Bürgerhaus. In der Sitzung wird Rainer Hansen (CDU) zum Ortsbürgermeister ernannt und im Amt vereidigt. Hansen konnte bei der letzten Kommunalwahl am 26. Mai 67,6 Prozent der Wählerstimmen gewinnen und setzte sich damit gegen den bisherigen Amtsinhaber Dieter Engelhardt (SPD) durch.

