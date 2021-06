Tourismus : Neue Strecke im Hochwald eröffnet – Auf dem Rad vorbei an Wäldern, Wiesen und Wacken

Dhronecken/Beuren Auf einer neuen 40 Kilometer langen Rundtour können Radfahrer die Hochwald-Landschaft zwischen Beuren und Thalfang erkunden. Gedacht ist der Weg für sportliche Mountainbiker, aber auch für Genießer auf dem E-Bike.

Was die Kommunalreform im Hunsrück bislang nicht geschafft habe, das gelinge jetzt durch einen neuen Radweg. So scherzt Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang am Erbeskopf. Am Donnerstagmorgen hat sie sich mit ihrem Hermeskeiler Amtskollegen Hartmut Heck sowie Mitarbeitern beider Touristinformationen zur offiziellen Eröffnung des Wald-Wiesen-Wacken-Radwegs vor der Burg Dhronecken versammelt. Gemeinsam wollen sie per E-Bike einen Abschnitt der neuen Rundtour erkunden, die beide Hochwald-Verbandsgemeinden seit kurzem miteinander verbindet.

39,8 Kilometer lang ist die Strecke (siehe Grafik), die insbesondere für Mountainbiker und Radfahrer mit E-Bike – also mit Unterstützung durch einen elektrischen Hilfsmotor – konzipiert worden ist. Unterwegs geht es durchs kleine Dhrontal, über schattige Waldwege und vorbei an Hochwald-Wiesen und imposanten Felsformationen (Wacken), denen der Weg seinen Namen verdankt. Geradelt wird auf Forstwegen, befestigten teilweise geschotterten Naturwegen und ruhigeren Nebenstraßen. „Nur etwa ein halber Kilometer der Strecke sind öffentliche Straßen“, schätzt Daniel Thiel von der Touristinformation (TI) in Thalfang. Mit dem E-Bike sei die Strecke, die auch einige anspruchsvollere Passagen habe, „ein Genuss“ und in etwa vier Stunden zu bewältigen. Auf dem Mountainbike, ergänzt die Hermeskeiler TI-Chefin Valérie Schäfer, sei es „etwas sportlicher. Da muss man etwas kräftiger in die Pedale treten“. Wem die fast 40 Kilometer zu viel sind, der kann auch durchs kleine Dhrontal abkürzen und zwei kleinere Runden fahren – eine über etwa 20,8 Kilometer (Geisfeld-Beuren-Pölert-Rascheid) oder eine mit 28,3 Kilometern Länge (Thalfang-Neunkirchen-Dhronecken). Am Wegesrand bieten die Burg Dhronecken, der 14 Meter hohe Aussichtsturm Nationalparkblick in Rascheid und die Freizeitanlage in Beuren Gelegenheiten für Rast und Einkehr. Dort befinden sich auch jeweils Start- und Zielpunkte des Radwegs, ein weiterer ist am Erholungs- und Gesundheitszentrum in Thalfang.