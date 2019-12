Hochwaldhistorie : Schellemann erzählt Geschichte

Info

Elmar P. Ittenbach: Die Hunsrückhöhenstraße Teil 2; Berthold Bouillon: Die Schillingerhütten; Hermann Arend: Gattinnenmord in Malborn im Jahre 1905; Dittmar Lauer: Ein Hundertjähriger in Schillingen, Heidelbeersammelverein in Damflos, Überfall auf ein Kaufhaus in Hermeskeil; Karl-Heinz Knobloch: Von der Mairie zum Amt Farschweiler in Bescheid; Pfarrer Winfrid Krause: Konstantins Lichterkranz; Renate Meyer: 40. Jahrestag der Gründung der DDR, Rudolf Müller: Geschichtsnetzwerk im Aufbau. Rubrik: Aus dem Vereinsleben.