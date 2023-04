Ein Platz für Vereine und Schulen Das lange Warten hat ein Ende: Spatenstich für den Wiltinger Sportplatz

Sportplätze werden meist mit Vereinen assoziiert. Fußball ist nun mal die schönste Nebensache der Welt. Doch Stefanie Fricke, Schulleiterin der Don-Bosco-Förderschule in Wiltingen, weist auch auf die Bedeutung hin, den gute Sportanlagen für den Schulsport haben. „Wir haben sehr erfolgreiche Fußballmannschaften, die einen das ganze Jahr über nutzbaren Platz absolut verdient haben. Und wir haben auch großen Bedarf an einer guten Laufbahn und einer Sprunggrube“, erzählt Fricke am Rande einer Feierstunde, bei der die bereits am 1. April begonnenen Umbauarbeiten am Wiltinger Fußballplatz mit einem symbolischen Spatenstich auch offiziell gewürdigt wurden.