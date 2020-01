Kultur : Neuer Theaterspaß in Wasserliesch startet im März

Neuer Theaterspaß in Wasserliesch startet im März

Wasserliesch (red) Die Proben für die zehnte Jubiläumsaufführung „Ein Engel für Gerda“ unter der Leitung von Wilfried Jansen sind in vollem Gange.

Das Ensemble freut sich schon auf die neue Herausforderung wieder mal ein schönes Luststück darbieten zu können. Die Premiere findet statt am Samstag, 28. März, um 20 Uhr.

Weitere Termine sind am Sonntag, 29. März, um 17 Uhr, ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen; Freitag, 3. und Samstag, 4. April jeweils um 20 Uhr. Alle Aufführungen finden statt in der kleinen Turnhalle in Wasserliesch.