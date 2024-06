Wandern durch Hochwälder Geschichte Das gibt es am neuen Traumschleifchen bei Hermeskeil zu entdecken

Sie haben Lust zu wandern, wollen aber nicht gleich für eine Zehn-Kilometer-Tour die Wanderstiefel schnüren? Dann sind die Traumschleifchen im Hunsrück ein guter Tipp. Diese Spazierwege sind deutlich kürzer als die bekannte Traumschleifen, aber nicht weniger erlebnisreich. Das beweist auch das neue Schleifchen bei Hermeskeil, das am Samstag eröffnet wird (siehe Info). „Dä hohle Wää“ ist so etwas wie ein Spaziergang durch die Vergangenheit der Hochwaldregion. Wir haben uns angeschaut, was die Wanderer unterwegs erfahren und wo sich ein längerer Stopp lohnt.