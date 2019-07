Kommunalpolitik : Neuer Zerfer Ortschef beschwört Zusammenhalt im Rat

Info

Diese 16 Ratsmitglieder setzen sich bis 2024 für die Gemeindepolitik in Zerf ein: CDU (acht Sitze): Stefan Schmitt (Fraktionsvorsitzender), Bruno Thiel, Leobert Bodem, Johannes Bustert, Arthur Baumann, Franziska Thiel, Martin Bodem, Philipp Schmitt; SPD (drei Sitze): Dieter Engelhardt (Fraktionsvorsitzender), Andreas Rommelfanger, Karl Ewald Burg; Gemeinsam für Zerf (drei): Theo Hasse (Fraktionschef), Edith Rommelfanger, Thomas Keyser; Neue Liste Zerf (zwei): Michael Finkler (Fraktionschef), Karl-Heinz Wagner

Weitere Räte haben sich in Paschel, Mandern und Hentern konstituiert. In Paschel ist Hans Gouverneur zum erster Beigeordneten gewählt worden und damit zum Stellvertreter von Ortsbürgermeister Maurice Meysenburg. In Hentern unterstützen Michael Lehnen als erster Beigeordneter und Michael Hausen als weiterer Beigeordneter den Ortschef Michael Marx. In Mandern bilden mit Ortschef Tim Kohley künftig der erste Beigeordnete Stefan Marx und der zweite Stellvertreter Marko Justinger die Gemeindespitze. Ulrike Alten ist in den Rat nachgerückt, weil Tim Kohley als Ortschef sein Mandat nicht antritt.