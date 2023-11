Neues Restaurant in Konz Sushibar Kimono nimmt die Gäste mit auf eine kulinarische Asienreise

Konz · Liebhaber moderner asiatischer Küche kommen von nun an auch in Konz auf ihre Kosten. Was die Fusionsküche des Restaurants Kimono so zu bieten hat.

04.11.2023, 15:24 Uhr

Der raumhohe künstliche Kirschbaum lässt erahnen, dass der Schwerpunkt der Küche im Kimono in Konz auf japanischem Sushi liegt. Foto: Jana Kirchen

Von Jana Kirchen

Wenn man das Restaurant Kimono in Konz betritt, fällt vor allem die Einrichtung im Essbereich sofort ins Auge. Große, stabile Tische werden gerahmt von Sitzmöbeln mit dunkelgrünem Samtbezug, auf jedem Tisch eine Blume, in einer Ecke ein raumhoher künstlicher Kirschblütenbaum. Gleich zwei Regale stellen diverse Dekoelemente zur Schau, hier finden sich Bonsais und Geisha-Figuren ebenso wie kleine Wichtelfiguren und ein Lautsprecher, aus dem leise Jazz-Musik ertönt.